Esed Rejimi Sivilleri Kampta Vurdu

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib'de ateşkesin korunmasını öngören Soçi mutabakatına rağmen sivil yerleşimlere saldırılar düzenlemeye devam diyor.

Rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırlarında yer alan ve Soçi mutabakatı kapsamında ağır silahlardan arındırılan bölgedeki sivil yerleşimlere saldırılar düzenledi.

Alınan bilgiye göre, Hama'nın kuzey kırsalına bağlı Latamine, Keferzita ve Kifrenbude ilçeleri, Morik beldesi ile İdlib'in güneybatı ve güneydoğu kırsalındaki Bıdama ve Habit beldeleri, Zuayniye, Naciyye ve Has köyleri akşam saatlerinden beri topçu ve roket saldırısına maruz kaldı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada,"Rejim güçleri, akşam saatlerinden beri sivil yerleşimlere yönelik topçu ve roket saldırılarını yoğunlaştırdı.Saldırılarda biri yerinden edilmiş sivillerin sığındığı kampta bulunan 2 sivil yaşamını yitirdi, 6 sivil yaralandı." dedi.

Yusuf, rejim güçlerinin Hama kırsalında çok sayıda sivil yerleşimi hedef aldığını kaydetti.

İdlib'de Esed rejimi güçleri Soçi mutabakatının imzalandığı 17 Eylül'den bu yana kara saldırılarında 6'sı kadın, 22'si çocuk 47 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Rejim güçlerinin saldırıları sürerken, muhalif güçler ağır silahlarını 10 Ekim'de mutabakat kapsamında belirlenen bölgelerden çekmişti.

Kaynak: AA