Esed rejimi, saldırılarıyla Türkmen Dağı'nda orman yangını çıkardı
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Esed rejimi, saldırılarıyla Türkmen Dağı'nda orman yangını çıkardı

Esed rejimi, saldırılarıyla Türkmen Dağı'nda orman yangını çıkardı
Anadolu Ajansı / Ahmet Karaahmet - Haberler | Güncel

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin düzenlediği saldırılar sonrası Lazkiye ilinin kuzeyindeki Türkmen Dağ'ında ormanlık alanda yangın çıktı.

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin düzenlediği saldırılar sonrası Lazkiye ilinin kuzeyindeki Türkmen Dağ'ında ormanlık alanda yangın çıktı.

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Türkmen Dağı bölgesine karadan karaya atış yapılan silahlarla düzenlediği saldırıların ardından gece saatlerinde, Sellor ve Kelez köyü yakınındaki ormanlık alanda yangın meydana geldi.

Yangın, bölge halkının müdahalesiyle ve sabah erken saatlerdeki başlayan yağmurla büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Bazı bölgelerde yer yer süren yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Karaahmet

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