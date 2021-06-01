Esed rejimi, saldırılarıyla İdlib'deki halkın "ekmek tarlasını" ateşe veriyor
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Esed rejimi, saldırılarıyla İdlib'deki halkın "ekmek tarlasını" ateşe veriyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

MEHMET BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Beşşar Esed rejimi Suriye'nin İdlib, Halep ve Hama illeri kırsalındaki ekili tarlaları hedef alıp çiftçilerin mahsullerini yakarak hasat etmesini engelliyor.

MEHMET BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Beşşar Esed rejimi Suriye'nin İdlib, Halep ve Hama illeri kırsalındaki ekili tarlaları hedef alıp çiftçilerin mahsullerini yakarak hasat etmesini engelliyor.

"Açlık bombası" adı verilen saldırı yöntemiyle binlerce dönüm buğday tarlasını yakan rejim güçleri, çiftçilerin mahsul alamamasını ve on binlerce sivilin aç kalmasını amaçlıyor.

Hama ilinin Kaston beldesi Yerel Meclis Başkanı Midyen el Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejimin karadan karaya atış yapan silahlarla bölge halkının tek geçim kaynağı olan buğday tarlalarını yakarak büyük zarara sebep olduğunu söyledi.

Kaston, "Esed rejimi, ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda (yalnız kendi beldelerinde) 2 bin 500 dönüm buğday tarlasını yaktı." dedi.

Tarlası yanan çiftçilerin hayatlarını devam ettirebilmek için tarım arazilerinde iş aramaya başladığını aktaran el Hüseyin, "Ya da çiftçiler derme çatma çadırlarda gıda kolisi beklemeye başladı." diye konuştu.

Türkiye ile Rusya arasında Mart 2020'de yapılan İdlib'deki ateşkes anlaşmasından sonra köyüne dönen Çiftçi Halit ebu Ahmed de Esed rejiminin Hama'nın batı kırsalındaki Dukmak köyünde sık sık ateşkesi ihlal ederek mahsullerini yaktığını belirtti.

Esed rejiminin zaman zaman tarım arazilerine saldırılar düzenlemeye devam ettiğini söyleyen Ebu Ahmed, "Rejim, Dukmak köyünde yaklaşık 400 dönüm buğday tarlası yaktı. Tarlalarda çıkan yangınları çiftçiler traktörleriyle söndürdü." şeklinde konuştu.

Kendi tarlasının da rejimin saldırılarında yandığını vurgulayan Ebu Ahmed, çiftçilerin, rejimin tarlaları hedef alacağı korkusuyla mahsulünü mevsiminden önce hasat ettiğini sözlerine ekledi.

Esed rejimi, saldırılarıyla İdlib'deki halkın 'ekmek tarlasını' ateşe veriyor
Esed rejimi, saldırılarıyla İdlib'deki halkın 'ekmek tarlasını' ateşe veriyor
Esed rejimi, saldırılarıyla İdlib'deki halkın 'ekmek tarlasını' ateşe veriyor
Esed rejimi, saldırılarıyla İdlib'deki halkın 'ekmek tarlasını' ateşe veriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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