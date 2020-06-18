Esed rejimi kontrolündeki Dürzi bölgesinde protestolara katılanları alıkoyuyor
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Esed rejimi kontrolündeki Dürzi bölgesinde protestolara katılanları alıkoyuyor

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejimi güçlerinin, ülkenin güneyinde gösterilere sahne olan Süveyda ilinde 10 aktivisti alıkoyduğunu ve bu kişilerden haber alınamadığını bildirdi.

Esed rejimi kontrolündeki Dürzi bölgesinde protestolara katılanları alıkoyuyor
18.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:40

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejimi güçlerinin, ülkenin güneyinde gösterilere sahne olan Süveyda ilinde 10 aktivisti alıkoyduğunu ve bu kişilerden haber alınamadığını bildirdi.

Ülkenin güneyinde Esed rejiminin kontrolündeki Dürzi ağırlıklı nüfusa sahip Süveyda ilinde 7 Haziran'dan bu yana ekonomik kriz ve hayat pahalılığı rejim karşıtlarınca neredeyse her gün protesto ediliyor.

SNHR'nin yayımladığı raporda, rejim güçlerinin gösterilere katılanlardan 10'unu alıkoyduğu bildirildi. Alıkonulanların akıbeti bilinmiyor.

Ağın raporuna göre, iç savaşta çatışmaların en az görüldüğü kentlerden biri olan Süveyda'da Mart 2011'den bu yana en az 2 bin 172 kişi rejim güçlerince alıkonuluyor.

Ağ, Süveyda ilinde alıkonulanlardan 37'sinin rejim güçlerince işkence edilerek öldürüldüğünü belgelediklerini bildirdi.

Muhalif kaynaklar, rejimin halihazırda ülke genelindeki cezaevlerinde ve güvenlik birimlerinde en az 500 bin kişiyi alıkoyduğunu belirtiyor.

Süveyda'daki gösteriler

Ülkenin güneyinde Ürdün'e komşu, Dürzi ağırlıklı nüfusa sahip Süveyda ilinde 7 Haziran'dan bu yana ekonomik kriz ve hayat pahalılığı protesto ediliyor.

Hayat pahalılığı, Suriye Lirası'nın (SL) dolar karşısında hızla değer kaybetmesi ve alım gücünün oldukça azalmasına tepki gösteren protestocular, "Suriye özgürdür, özgür kalacak", "Esed rejimi yıkılsın", "Ey İdlib, ölene kadar seninleyiz", "Suriye bizimdir, Esed ailesinin değil" ve "Rusya ve İran dışarı çıksın" şeklinde sloganlar atıyor.

Süveyda ili iç savaşın başlarında rejim karşıtı gösterilere sahne olsa da geçen süre içerisinde rejimin kontrolünde kaldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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