Esed rejimi, Kah meskun mahallini ve Sarmada yakınındaki TIR  parkını hedef aldı
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Esed rejimi, Kah meskun mahallini ve Sarmada yakınındaki TIR  parkını hedef aldı

21.03.2021 23:44 | Son Güncelleme: 21.03.2021 23:48
Esed rejimi, Kah meskun mahallini ve Sarmada yakınındaki TIR  parkını hedef aldı

ESED rejimine ait birlikler, Kah meskun mahallini ve Sarmada yakınlarındaki TIR parkını hedef aldı.

ESED rejimine ait birlikler, Kah meskun mahallini ve Sarmada yakınlarındaki TIR parkını hedef aldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada TIR parkında bulunan 7 sivilin yaralandığı bildirildi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada "İdlib'de hastaneyi vuran Esed rejimi, bu kez de füzelerle, İdlib gerginliği Azaltma Bölgesi kuzeyindeki Kah meskun mahallini ve Sarmada yakınındaki TIR parkını hedef aldı. Kah'ta köylülere ait çok sayıda hayvan telef olurken TIR parkında 7 sivil yaralandı. Saldırıların derhal sonlandırılması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunuldu. Birliklerimiz ikaz edildi. Gelişmeler takip edilmektedir." denildi.


Esed rejimi, Kah meskun mahallini ve Sarmada yakınındaki TIR  parkını hedef aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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