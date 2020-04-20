Esed rejimi, İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediğini iddia etti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Esed rejimi, İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediğini iddia etti - Haberler
Beşşar Esed, Suriye, İsrail, Güncel

Esed rejimi, İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediğini iddia etti

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin Humus ilinin doğusundaki Tedmur (Palmira) bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

20.04.2020 23:40 | Son Güncelleme: 20.04.2020 23:40
Esed rejimi, İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediğini iddia etti

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin Humus ilinin doğusundaki Tedmur (Palmira) bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Suriye'nin orta kesimindeki Humus'un doğusunda yer alan antik kent Tedmur'a hava saldırısı yaptığını iddia etti.

Haberde, "Savunma sistemlerimiz, İsrail'in Tedmur'a düzenlediği saldırıya karşılık vererek, düşman hedeflerden bazılarını düşürdü." ifadelerine yer verildi.

İsrail makamlarınca saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Esed rejimi, İsrail'in, 31 Mart tarihinde de Humus'un doğusuna saldırdığını öne sürmüştü.

Humus'ta rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi Haberler
İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi
4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! İki gün sınırlı sürede marketler açık olacak Haberler
4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! İki gün sınırlı sürede marketler açık olacak
DEVA Partisi ilk anketini yaptırdI! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar Haberler
DEVA Partisi ilk anketini yaptırdI! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar
Cumhurbaşkanı, 'Korona ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içti Haberler
Cumhurbaşkanı, "Korona ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde içti
Aslı Enver, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'yi affetmedi Haberler
Aslı Enver, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'yi affetmedi
Aslı Enver'in yeni aşkı Kerem'in, 4 kadına attığı mesajlar ifşa oldu Haberler
Aslı Enver'in yeni aşkı Kerem'in, 4 kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor
İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir
İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir
Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor
Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor
ABD medyasından Türk SİHA'ları için övgü dolu sözler: Gökyüzünün hakimi
ABD medyasından Türk SİHA'ları için övgü dolu sözler: Gökyüzünün hakimi
İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı
İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi
Sosyal medyada canlı yayın yapan Feyzioğlu, 'FETÖ'cü oldun' yorumuna çok kızdı
Sosyal medyada canlı yayın yapan Feyzioğlu, "FETÖ'cü oldun" yorumuna çok kızdı
François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı
François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz
Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz
Erdoğan, 'Başbakan olduğum günden beri hayalimdi' dediği Başakşehir Şehir Hastanesi'ni hayata geçirdi
Erdoğan, "Başbakan olduğum günden beri hayalimdi" dediği Başakşehir Şehir Hastanesi'ni hayata geçirdi
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in hadisleri reklam panolarında yayınlandı
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in hadisleri reklam panolarında yayınlandı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı
Dışarı çıkan ailesini ihbar eden sağlık çalışanı, barışmak için Sağlık Bakanı Koca'dan yardım istedi
Dışarı çıkan ailesini ihbar eden sağlık çalışanı, barışmak için Sağlık Bakanı Koca'dan yardım istedi
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi: Parası varsa gelip satın alsın
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi: Parası varsa gelip satın alsın
AK Partili Turan'dan öz eleştiri: Bu yaklaşımımız, dünyanın en başarısız belediye başkanı İmamoğlu'nu büyütüyor
AK Partili Turan'dan öz eleştiri: Bu yaklaşımımız, dünyanın en başarısız belediye başkanı İmamoğlu'nu büyütüyor
Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti
Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti
Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir
Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Ablamı öldüren kişi sevgilisi değildi
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Ablamı öldüren kişi sevgilisi değildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Muhammet Emin Abdulhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Kibariye Deniz Seki Demet Akalın Rafet El Roman
Spor Ergin Ataman Bülent Uygun Lionel Messi Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Nisan Futbolcu İngiltere Başakşehir
Şu an buradasınız: Esed rejimi, İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediğini iddia etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 06:58:16. #1.15#
title