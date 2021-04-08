Esed rejimi, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini iddia etti
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Esed rejimi, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini iddia etti

Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan - Haberler | Güncel
Esed rejimi, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini iddia etti

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, başkent Şam'daki bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

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Suriye'de Beşşar Esed rejimi, başkent Şam'daki bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

???????Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 00.56'da Lübnan yönünden, Şam kent merkezinin çevresindeki rejim güçlerine ait bazı noktalara hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Saldırıda 4 rejim askerinin yaralandığı ve maddi hasar meydana geldiği aktarılan haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşıladı ve çoğunu düşürdü." ifadesine yer verildi.

Başkent Şam'da rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki yabancı terörist gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.

Esed rejimi, İsrail'in 16 Mart, 28 ve 15 Şubat tarihlerinde Şam'a, 4 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta başkent Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan

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