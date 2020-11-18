Esed rejimi, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini iddia etti
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Esed rejimi, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini iddia etti

18.11.2020 05:29 | Son Güncelleme: 18.11.2020 05:32
Esed rejimi, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini iddia etti

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinden yerel saat ile yaklaşık 03.11'de Şam'ın güneyinde rejime ait bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Saldırı sonucu 3 rejim unsurunun öldüğü ileri sürülen haberde, maddi hasarın da meydana geldiği belirtildi.

Haberde Esed rejimine ait savunma sistemlerinin birkaç İsrail füzesini de düşürdüğü iddia edildi.

Başkent Şam ve kırsalındaki bölgelerde rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Temim Hocaoğlu

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