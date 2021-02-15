Esed rejimi, İsrail'in Şam'a füze saldırısı düzenlediğini iddia etti

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a füze saldırısı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, yerel saatle 01.18'de Şam kent merkezinin çevresindeki rejim güçlerine ait bazı askeri noktalara füze saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Can veya mal kaybına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşıladı ve çoğunu düşürdü." ifadesi yer aldı.

???????Başkent Şam'da rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki yabancı terörist gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.???????

Esed rejimi, İsrail'in 4 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta başkent Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan