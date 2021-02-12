Esed rejimi, İdlib ve Hama'da yerinden ettiği çiftçilere ait en az 440 bin dönümlük araziye el koydu

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejimi güçlerinin 2019 ve 2020'de anlaşmaları ihlal ederek ilerlediği İdlib ve Hama illerinde yerinden ettiği çiftçilere ait en az 440 bin dönümlük araziye el koyarak, açık artırmaya çıkardığını bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejimi güçlerinin 2019 ve 2020'de anlaşmaları ihlal ederek ilerlediği İdlib ve Hama illerinde yerinden ettiği çiftçilere ait en az 440 bin dönümlük araziye el koyarak, açık artırmaya çıkardığını bildirdi.

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR, Esed rejiminin İdlib ve Hama illerinde yerinden ettiği sivillerin mal varlığına el koyduğunu gösteren bir rapor yayımladı.

Raporda, rejim güçlerinin 2019 ve 2020'deki yoğun saldırılarının ardından İdlib ve Hama'da karadan ilerleyerek yerinden ettiği çiftçilere ait en az 440 bin dönüm araziye el koyduğu belirtildi.

Rejime bağlı güvenlik komisyonlarının el konulan söz konusu arazileri 1 yıllığına kiralanması için açık artırma yönetimlerine başvurduğu ifade edildi.

"Açık artırma yöntemiyle 1 yıllığına başkasına devredildi"

Raporda açıklamalarına yer verilen çiftçilerden Emced Hamvi, rejim güçlerinin Hama'nın kuzeyindeki Halfaya beldesindeki evine ve toprağına el koyduğunu söyledi.

Bir diğer çiftçi Abdulnasır Havşan da "Hama'nın kuzey kırsalındaki Kefer Zita bölgesinde 200 dönümlük fıstık ağaçlarım vardı. Geçen sene, rejimin güvenlik komisyonu ağaçlarıma el koyarak, açık artırma yöntemiyle 1 yıllığına başkasına devretti." dedi.

Rusya ve rejim güçleri, Astana anlaşması ve Soçi mutabakatına rağmen Mayıs 2019'da İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgelerini ele geçirmek için operasyonlar başlattı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde çok sayıda büyük yerleşimi kontrolüne geçirdi.

2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan