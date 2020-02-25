Esed rejimi, İdlib'deki okullara misket bombasıyla saldırdı: 4 ölü

25.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:40

Beşşar Esed rejimi güçlerinin İdlib kent merkezindeki yerleşimlere düzenlendiği saldırılarda dört okul misket bombasıyla hedef alınırken, ikisi öğretmen, biri öğrenci dört sivil hayatını kaybetti.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib kent merkezine karadan saldırılar düzenledi.

Saldırılarda dört okul da bombaların hedefi oldu.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırılarda ikisi öğretmen, biri öğrenci dört sivil öldü.

İdlib'deki AA ekiplerinin görüntülediği okullardan birinin avlusunda yerdeki kan izleri ve karadan karaya atılan misket bombasının patladıktan sonra betona saplanan kapsülü dikkati çekti.

Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları da gün içinde İdlib kent merkezini bombaladı.

Esed rejimi ve Rusya'nın söz konusu saldırılarında toplam 12 sivil yaralandı.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere dört "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı dört bölgeden üçünü, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana ise Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 794 bine ulaştı.

Kaynak: AA