MSB: Esad rejimi İdlib'de hastane ve tır parkına saldırdı, 7 sivil yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de Esed rejimi tarafından hastane ve tır parkının füzelerle vurulduğunu, saldırıda 7 sivilin yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de Esed rejimi tarafından hastane ve tır parkının füzelerle vurulduğunu, saldırıda 7 sivilin yaralandığını açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "İdlib'de hastaneyi vuran Esed rejimi, bu kez de füzelerle, İdlib gerginliği Azaltma Bölgesi kuzeyindeki Kah meskun mahallini ve Sarmada yakınındaki tır parkını hedef aldı. Kah'ta köylülere ait çok sayıda hayvan telef olurken tır parkında 7 sivil yaralandı. Saldırıların derhal sonlandırılması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunuldu. Birliklerimiz ikaz edildi. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Tosun