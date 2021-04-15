Esed rejimi devalüasyonla Suriye lirasının değerini yarı yarıya düşürdü
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Esed rejimi devalüasyonla Suriye lirasının değerini yarı yarıya düşürdü

Esed rejimi devalüasyonla Suriye lirasının değerini yarı yarıya düşürdü
Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan - Haberler | Güncel

Suriye'de Beşşar Esed rejimi kontrol ettiği bölgelerde döviz kıtlığı nedeniyle para biriminin değerini ABD doları karşısında yarı yarıya düşürdü.

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Suriye'de Beşşar Esed rejimi kontrol ettiği bölgelerde döviz kıtlığı nedeniyle para biriminin değerini ABD doları karşısında yarı yarıya düşürdü.

Rejimin merkez bankası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dolar kurunu yerel para birimi olan Suriye lirası karşısında iki katına çıkardığını açıkladı.

???????Kararın ardından resmi dolar kuru yüzde 100 artışla bin 256'dan 2 bin 512 Suriye lirasına yükseldi.

Açıklamaya göre, yurt dışından rejim bölgelerine yapılan para transferleri için ise 1 ABD doları 2 bin 500 Suriye lirası olarak belirlendi.

Esed rejimi en son Haziran 2020'de devalüasyona gitmişti.

Yaklaşık 10 ay önce yapılan devalüasyonun ardından 1 dolar 704 Suriye lirasından bin 256 Suriye lirasına yükselmişti.

Devalüasyonlara rağmen karaborsa ve resmi kur arasındaki fark devam ediyor. Karaborsada bugün itibariyle 1 dolar, 3 bin 200 Suriye lirasına tekabül ediyor.

???????- "Rejim için bir can yeleği olmayacak"

Suriyeli Ekonomi Uzmanı Gazeteci Murşid En-Nayif, Esed rejiminin bu adımını AA muhabirine değerlendirdi.

Nayif, "Bana göre rejimin bu adımının arkasında Suriye'deki piyasalarda yaşanan dolar kıtlığı yer alıyor. İkinci neden ise rejimin ülkeye döviz transferini teşvik etmesinden kaynaklanıyor." dedi.

Esed rejiminin, bu adımla kontrol ettiği bölgelerde zorlu ekonomik şartlar altında yaşayan Suriyelileri sakinleştirmeye çalıştığını belirten Nayif, "Esed rejimi merkez bankasının başındaki Hazem Karaful'u de görevden almıştı. Rejim, içerideki insanlara Suriye lirasının değerini korumak için yeni bir mali politikaya gidildiğinin mesajını vermeye çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nayif, "Aileler artık kendilerine yurt dışından havale edilen dövizlerden daha fazla Suriye lirası elde edebilecek. Ancak bu adım ekonomik krizin içindeki rejim için bir can yeleği olmayacak." ifadelerini kullandı.

OMRAN Araştırma Merkezinde Kıdemli Araştırmacı Sinan Hatahet de Esed rejiminin belirlediği resmi döviz kuru ile karaborsadaki fiyat arasındaki farkı bir nebze kapatmak için bu adımı attığını söyledi.

Hatahet, "Bu adımdan önce merkez bankasının belirlediği kur fiyatıyla piyasadaki arasındaki fark 3 kattı. Şimdi ise fark 600-700 Suriye lirasına düştü. Ancak bu oran da yine fazla." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan

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