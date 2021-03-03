Esed rejimi bölgesindeki "ekmek krizi" derinleşiyor
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Esed rejimi bölgesindeki "ekmek krizi" derinleşiyor

03.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:53

MEHMET BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Suriye'de kontrol ettiği bölgelerde temel ihtiyaç maddelerini karşılama konusunda aciz kalan Beşşar Esed rejimi, son aylarda derinleşen ekmek kriziyle mücadele edemiyor.

MEHMET BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Suriye'de kontrol ettiği bölgelerde temel ihtiyaç maddelerini karşılama konusunda aciz kalan Beşşar Esed rejimi, son aylarda derinleşen ekmek kriziyle mücadele edemiyor.

Ülkenin tüm birikimini halka karşı açtığı ve 10 yılı aşkın süredir devam eden savaşta harcayan Esed rejimi, kontrolünde tuttuğu bölgelerde insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

AA muhabirinin rejim bölgesindeki güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, akaryakıt ve buğday tedarikindeki kriz nedeniyle başkent Şam, Halep, Humus ve Hama gibi kalabalık kentlerde bazı fırınlar kepenk indirme noktasına geldi.

Rejim bölgesindeki aileler, evlerine ekmek götürebilmek için fırınların önünde oluşan uzun kuyruklarda saatlerce sıra bekliyor.

Ülkenin verimli toprakları ve petrol bölgesinin PKK/PYD'li teröristler tarafından işgal edilmesi nedeniyle rejim, petrol ve buğday tedarikinde sorun yaşıyor.

Rejimin buğday tedarik ettiği 6 Rus şirkete para ödeyememesi üzerine söz konusu şirketlerin buğday anlaşmalarını iptal etmesi un krizinin derinleşmesine sebep oldu.

Esed rejiminin milis gücü olan Şebbihaların da ülkede sınırlı kapasitede üretim yapan fırınlardaki ekmeğe el koyarak kara borsadan satması nedeniyle maddi imkansızlıklar içindeki halk ekmek alamıyor.

Geçen yılın ortalarında 200 Suriye lirasına (0,70 Türk lirası) satılan bir paket ekmek, karaborsada 9 katına kadar çıkarak 1800 Suriye lirasına kadar alıcı buluyor.

AA muhabirleri, rejim kontrolündeki Halep kent merkezlerinde çok sayıda genç, yaşlı, çocuk ve kadının fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturduğu ekmek krizini görüntüledi.

Esed rejimi bölgesindeki 'ekmek krizi' derinleşiyor
Esed rejimi bölgesindeki 'ekmek krizi' derinleşiyor
Esed rejimi bölgesindeki 'ekmek krizi' derinleşiyor
Esed rejimi bölgesindeki 'ekmek krizi' derinleşiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ula Muhammed

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