Esed rejimi benzine yüzde 20 zam yaptı

TEL Suriye'de kontrolünde tuttuğu bölgelerde yoğun akaryakıt krizi yaşayan Beşşar Esed rejimi, 95 oktan benzinin fiyatını yüzde 20 artırdı.

TEL Suriye'de kontrolünde tuttuğu bölgelerde yoğun akaryakıt krizi yaşayan Beşşar Esed rejimi, 95 oktan benzinin fiyatını yüzde 20 artırdı.

Kontrol ettiği bölgelerde akaryakıt krizine çözüm bulamayan rejim, çareyi zamlarda arıyor.

Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, 95 oktan benzinin litre fiyatı yüzde 20'lik artışla 2 bin 500'den (6,9 TL) 3 bin (8,3 TL) Suriye Lirasına çıktı.

Rejim, 16 Nisan 2021'de 95 oktan benzini yüzde 25'lik zamla 2 bin (5,5 TL) Suriye lirasından 2 bin 500 (6,9 TL) Suriye lirasına çıkartmıştı.

Rejim bölgesinde derinleşen akaryakıt krizi?

Terör örgütü YPG/PKK'nın biriken borçları nedeniyle Esed rejimine yaklaşık 4 ay önce petrol satışlarını durdurmasının ardından ülkede yakıt krizi had safhaya çıkarken ulaşım da durma noktasına geldi.?

Rejim, araç sahiplerine elektronik kartla satılan yakıt miktarını yarıya düşürmüştü.?

Bu kararla krizin kendini yoğun hissettirdiği kalabalık kentlerde özel araç sahipleri, haftada sadece 20 litre yakıt satın alabilirken, taksilerin günlük yakıt satın alma kotası 5 litreye düşürülmüştü.?

Kriz karşısında çareyi zamlarda arayan Esed rejimi, mart sonunda Halep, Şam ve Tartus'un da aralarında bulunduğu illerde taksi ücretlerini iki katına çıkarırken, dolmuş ücretlerine de zam yapmıştı. Ancak rejimin bu adımı da sorunun çözümüne yeterli olmadığı görüldü.?

Enerji kaynaklarının büyük kısmı YPG/PKK işgalinde

Suriye'nin Deyrizor ve Haseke illerinde petrol ve doğal gaz açısından ülkenin en zengin enerji kaynakları, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.?

YPG/PKK, ABD desteğiyle Suriye'deki petrol kaynaklarının yüzde 70'inden fazlasını işgal ederken ülkedeki petrol rafinerileri ise rejim güçlerinin kontrolü altında bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa