Esed rejimi, Anayasa Komitesi üyesini alıkoydu

08.10.2019 17:22

Beşşar Esed rejiminin, Anayasa Komitesi üyesi avukat Muhammed Ali Sayığ'ı Lübnan-Suriye sınırından ülkeye giriş yapacağı sırada alıkoyduğu bildirildi.

Sivil toplum kuruluşu Suriye Demokratik Değişim ve Ulusal Koordinasyon Kurulundan yapılan açıklamada, rejim güçlerinin, muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi ve aynı zamanda Anayasa Komitesi üyesi avukat Muhammed Ali Sayığ'ı yerel saatle 08.00'de Suriye-Lübnan sınırındaki El Cideyde kapısında alıkoyduğu ifade edildi.

Açıklamada, Sayığ'ı alıkoyan birimin Genel İstihbarat İdaresine bağlı 279 no'lu Dış İstihbarat Şubesi olduğu bilgisi paylaşıldı.

"Anayasa Komitesi üyesi Muhammed Ali Sayığ'ın tutuklanması, Birleşmiş Milletlerin güven arttırıcı tedbirlerle ilgili belirlemiş olduğu kuralların altıncı maddesini ihlal etmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, Sayığ'ın başına gelebilecek her kötülükten peşinen rejimin sorumlu tutulduğu belirtildi.

Suriye krizine siyasi çözüm için 7 yıldır süren çabalar neticesinde geçen ay Anayasa Komitesi oluşturulduğu açıklanmıştı.

Rejim, muhalefet ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan 50'şer kişi, ülkenin yeni anayasasını yazmak üzere görevlendirilmişti.

Komitenin 30 Ekim'de Cenevre'de ilk toplantısını yapması planlanıyor.

Kaynak: AA