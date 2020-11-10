Esed'in oligark kuzeni Mahluf ile rejim arasındaki gerginlik sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Esed'in oligark kuzeni Mahluf ile rejim arasındaki gerginlik sürüyor

10.11.2020 20:57 | Son Güncelleme: 10.11.2020 20:57
Esed'in oligark kuzeni Mahluf ile rejim arasındaki gerginlik sürüyor

Suriye'nin en zengin iş adamı ve Beşşar Esed'in kuzeni Rami Mahluf, rejim tarafından el konulan Suriye Telekom Şirketi (Syriatel) hissedarlarına haklarının ödenmesi çağrısını yaptı.

Suriye'nin en zengin iş adamı ve Beşşar Esed'in kuzeni Rami Mahluf, rejim tarafından el konulan Suriye Telekom Şirketi (Syriatel) hissedarlarına haklarının ödenmesi çağrısını yaptı.

Sosyal medya hesabından mayıs ayından bu yana yaptığı açıklamalarda haksızlığa uğradığını savunan Mahluf, rejimi hedef alan yeni bir paylaşımda bulundu.

Rejim tarafından ülkedeki mal varlıklarına el konulan Mahluf, "Top artık hükümetin sahasında" diyerek, rejimin ilgili bakanlığından Syriatel şirketine yeni yönetim atamasını ve şirket hissedarlarına hak ettikleri kardan ödeme yapılmasını istedi.

Mahluf, şirketin ayrıca Suriye'deki yasalar gereği her yıl on binlerce aileye yardım yaptığını savunarak, rejimden bu yardımları kesmemesini talep etti.

Esed'in kuzeni Mahluf, daha önceki paylaşımında ise Syriatel şirketinin 6 bin hissedarı olduğunu ve haklarını alamadığını belirtmişti.

Mahluf, mayıs ayı sonunda kendisinin ve ailesinin mal varlıklarına el konulduğunu, rejimin kararıyla 5 yıl boyunca ihalelerden men edildiğini açıklamıştı.

Rami Mahluf, 29 Eylül'de rejimle arasındaki sorunların devam ettiğini belirtmiş ve konuyu yargıya taşıdığını açıklamıştı.

Rami Mahluf kimdir?

Rami Mahluf, 1990'lardan itibaren Hafız Esed rejiminin sağladığı imtiyazlarla güçlenmeye başladı ve 2000'li yıllarda ülke ekonomisinin yarıdan fazlasını kontrol eden en zengin iş adamı haline geldi.

Yasa dışı yollarla zenginleşme, yolsuzluk ve ekonomik adaletsizliğin sembolü olarak görülen Mahluf, ülkede 2011'de yönetimin reformu talebiyle başlayan halk hareketlerinde protestocuların hedefindeydi.

İç savaşta ekonominin kötüleşmesi ve devlet gelirlerinin azalması üzerine rejimin, Mahluf başta olmak üzere iş adamlarından vergi ve haraç benzeri talepleri arttı.

Rejim, iş adamlarından beklentilerini karşılayamayınca Ağustos 2019'da ülkenin en zengin 29 iş adamına karşı kara para aklama ve terörü finanse etme suçlarından soruşturma başlattı. Bu süreçte Mahluf ve diğer bazı oligarkların mallarına kısmen el konuldu.

Mahluf'un servetinin önemli bir bölümünün Lübnan ve Avrupa ülkelerinde olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan

İlgili Haberler

Terör örgütü YPG/PKK ile Esed rejimi arasındaki petrol ticareti sürüyor
Terör örgütü YPG/PKK ile Esed rejimi arasındaki petrol ticareti sürüyor
İnci?nin, depremden sağ kurtulan halası ile kuzeni yaşadıklarını anlattı
İnci?nin, depremden sağ kurtulan halası ile kuzeni yaşadıklarını anlattı
Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı çift yönlü açıldı
Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı çift yönlü açıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Lütfi Elvan Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Şentop Berat Albayrak
Magazin Demet Akalın Burak Özçivit Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Tisserand Arda Turan Erol Bulut Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Daha Fazla Karabağ Sosyal Medya Berat Albayrak Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esed'in oligark kuzeni Mahluf ile rejim arasındaki gerginlik sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 21:00:30. #1.15#
title