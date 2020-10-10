Esed'in kuzeni Mahluf'un ailesinin Lübnan'dan yasal prosedüre uygun şekilde ayrıldığı açıklandı
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Esed'in kuzeni Mahluf'un ailesinin Lübnan'dan yasal prosedüre uygun şekilde ayrıldığı açıklandı

10.10.2020 20:47 | Son Güncelleme: 10.10.2020 20:50
Esed'in kuzeni Mahluf'un ailesinin Lübnan'dan yasal prosedüre uygun şekilde ayrıldığı açıklandı

Suriye'nin en zengin iş adamı ve Beşşar Esed'in kuzeni Rami Mahluf'un ailesinin, ay başında yasal prosedüre uygun şekilde Lübnan'dan ayrıldığı belirtildi.

Suriye'nin en zengin iş adamı ve Beşşar Esed'in kuzeni Rami Mahluf'un ailesinin, ay başında yasal prosedüre uygun şekilde Lübnan'dan ayrıldığı belirtildi.

Sosyal medyada, Mahluf'un ailesinin özel bir uçakla ve yasa dışı yolları kullanarak Beyrut'tan ayrıldığı yönünde haberler çıkmasının ardından Uluslararası Beyrut Havalimanı güvenliğinden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Mahluf'un eşi Rezan Osman'ın 2 çocuğu ve aileden 6 kişiyle birlikte, diğer yolculara uygulanan prosedürlere tabi tutularak havalimanından ayrıldığı ifade edildi.

Mahluf ailesinin havalimanından ayrıldığı sırada hiçbir parti yetkilisinin kendilerini uğurlamaya gelmediği belirtilen açıklamada, Osman ve beraberindeki 8 kişinin, 2 Ekim'de kara yoluyla Lübnan'a girdiği ve aynı gün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Emirates Hava Yolları'na ait bir uçakla Dubai'ye hareket ettiği bildirildi.

Açıklamada, Mahluf ailesinin, diğer yolcular gibi pasaport kontrollerinin yapıldığı ve bagajlarının arandığı kaydedildi.

Rami Mahluf, 29 Eylül'de rejimle arasındaki sorunların devam ettiğini belirtmiş ve konuyu yargıya taşıdığını açıklamıştı.

Rami Mahluf kimdir?

Rami Mahluf, 1990'lardan itibaren Hafız Esed rejiminin sağladığı imtiyazlarla güçlenmeye başladı ve 2000'li yıllarda ülke ekonomisinin yarıdan fazlasını kontrol eden en zengin iş adamı haline geldi.

Yasa dışı yollarla zenginleşme, yolsuzluk ve ekonomik adaletsizliğin sembolü olarak görülen Mahluf, ülkede 2011'de yönetimin reformu talebiyle başlayan halk hareketlerinde protestocuların hedefindeydi.

İç savaşta ekonominin kötüleşmesi ve devlet gelirlerinin azalması üzerine rejimin, Mahluf başta olmak üzere iş adamlarından vergi ve haraç benzeri talepleri arttı.

Rejim, iş adamlarından beklentilerini karşılayamayınca Ağustos 2019'da ülkenin en zengin 29 iş adamına karşı kara para aklama ve terörü finanse etme suçlarından soruşturma başlattı. Bu süreçte Mahluf ve diğer bazı oligarkların mallarına kısmen el konuldu.

Mahluf'un servetinin önemli bir bölümünün Lübnan ve Avrupa ülkelerinde olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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