Esad'in Karargahlarında Büyük Patlamalar Meydana Geldi
İsrail savaş uçaklarının Şam'ın güneyine düzenlediği hava saldırısı sonrası rejim karargahlarında büyük patlamalar meydana geldi.
Şam'ın güneyinde bulunan rejim karargahlarında şiddetli patlamalar meydana geldi. Rejim kaynakları saldırıların İsrail tarafından düzenlendiğini iddia ediyor.
ESAD'İN KARARGAHLARINDA PATLAMALAR MEYDANA GELDİ
Şam'ın Kisva bölgesinde Cebel Mena'da bulunan karargahlarda büyük çaplı patlamalar olduğu rejim kanalları tarafından da doğrulandı.
SALDIRILAR İSRAİL TARAFINDAN DÜZENLENİYOR
Şam'da vurulan noktaların İran destekli militanlara ait olduğu belirtildi. Rejim kaynakları saldırıların İsrail tarafından düzenlendiğini söyledi.
İKİ İSRAİL FÜZESİ DÜŞÜRÜLDÜ
Reuters'in geçtiği son dakika haberine göre, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki bazı askeri hedeflere İsrail hava saldırısı gerçekleştirildi. Suriye devletinin resmi haber ajansı ise hava savunma sistemlerinin iki İsrail füzesini düşürdüğünü açıkladı.