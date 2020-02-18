Esed güçleri, 9 yıl sonra muhaliflerden aldıkları yerleşimlerde mezarlıkları da yıkıyor

18.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:48

Beşşar Esed rejimi güçleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde yer alan Batı Halep'te 9 yıl aradan sonra ele geçirdikleri ve nüfusu zorla göç ettikleri yerleşimlerde sivil mezarlıklarını dahi yıkıyor.

Esed ordusunun milis gücü olarak bilinen "Şebbiha" ve rejim askerleri, Halep'in batı kırsalında dün ele geçirdikleri Heyyan ilçesinde mezar taşlarına yaptıklarını görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

Paylaşımlarda, Şebbihalar ve askerlerin ellerindeki aletlerle mezar taşlarına verdikleri tahribat görüldü.

Şebbihalar, 9 Şubat tarihinde de İdlib'de 15 bin nüfuslu Han es Sübl köyünde sivillere ait bir mezarlığı yıkmıştı.

Rejim güçlerinin ele geçirdiği yerlerde sivil nüfus bulunmuyor. Yoğun hava saldırılarından kaçanlardan geri kalanlar da rejim güçlerinin katliam yapacağı korkusuyla evlerini terk ediyor.

Batı Halep kırsalında, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde yer alan Heyyan ilçesi, 9 yıl önce muhalifler tarafından rejimden alınmıştı.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana ise Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 794 bine ulaştı.

Kaynak: AA