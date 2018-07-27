Esed'den İdlib Tehdidi

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed, İdliblileri ve Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) çalışanlarını öldürmekle tehdit etti.

Esed, Rus TASS haber ajansına dün verdiği röportajda, "İdlibliler ya teslim olacak ya da ölecek." ifadesini kullandı.

Röportajda, İdlib'in öncelikleri arasında olduğunu söyleyen Esed, Özgür Suriye Ordusu ve Sivil Savunma çalışanlarını da "terörist" olarak nitelendirdi.

Rejimle anlaşmayı kabul etmeyen Sivil Savunma görevlilerini "bitireceği" tehdidinde bulunan Esed, şimdiki hedeflerinin İdlib olduğunu vurguladı.

Esed, ülkenin birçok noktasındaki rejim saldırılarından kaçarak yüzbinlerce sivilin sığındığı İdlib'deki sivilleri işaret ederek, "Teröristler her neredeyse gerekeni yapacağız." diyerek, yaklaşık 3 milyon sivili tehdit etti.

Suriye'nin kuzeybatısında, Türkiye sınırındaki İdlib, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Ancak Esed rejimi ve destekçisi Rusya, İdlib'e zaman zaman saldırmaya devam ediyor.