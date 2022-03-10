Eşe şiddet davasında savcı şikayetçiye de ceza istedi

SEFERİHİSAR, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Seferihisar ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Irmak Kıvrak Tayoğlu'nu (39) darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Murat Tayoğlu (49) için savcı mütaalasında 2 ayrı suçtan toplam 8 yıl hapis cezası istedi. Irmak Kıvrak Tayoğlu için de 'hakaret' suçlamasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis talep edildi. Mütaalaya tepki gösteren Irmak Kıvrak Tayoğlu "2012'den beri bu insandan kaçıyorum. Cezaevinden çıkıyor, 100 tane hakaret içerikli mesaj atıyor. Buna artık 'dur' demeleri lazım" dedi.

Müteahhit Murat Tayoğlu, geçen 16 Temmuz'da iddiaya göre, çocuklarını kendisine karşı doldurduğunu ileri sürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Irmak Kıvrak Tayoğlu'nun Camikebir Mahallesi'nde yaşadığı siteye geldi. Murat Tayoğlu, 3 çocuğuyla bahçede olan Irmak Kıvrak Tayoğlu'nu yumruklayıp, tekmelemeye başladı. Darbedilen Tayoğlu yere yığılırken, olay anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tayoğlu'nun bel kemiğinde 3 kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğu tespit edildi. Darp raporu alan Irmak Kıvrak Tayoğlu, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tayoğlu, olaydan 10 gün sonra tutuklanarak cezaevine kondu. Tayoğlu hakkında 'tehdit', 'hakaret', 'mala zarar verme', 'eşini kasten nitelikli yaralama' suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 36 gün cezaevinde kalan Tayoğlu, davanın 2'nci duruşmasında tahliye edildi.

Duruşmanın ardından konuşan Irmak Kıvrak Tayoğlu, "Söylemediğim sözleri söylemişim gibi gösterdiler ve bu şekilde ceza indirimi almak istediler. Ancak kamera görüntülerinde, benim bu sözleri söylediğimi duyduğunu söyleyen şahidin orada olmadığı çok net şekilde görülüyor. Bu kişi, ceza almamak için bu yöntemlere başvuruyor. 2012'den beri bu insandan kaçıyorum. Uzaklaştırma kararları devam ediyor, çocuklarımı dövüyor, onlarla alakalı davalar da devam ediyor. Cezaevinden çıkıyor, 100 tane hakaret içerikli mesaj atıyor. Buna artık 'dur' demeleri lazım. Çocuklarımla beraber hür ve huzurlu bir biçimde yaşamak istiyorum. Umarım, adalet yerini bulur" dedi. Irmak Kıvrak Tayoğlu'nun avukatı Bahar Dural ise "Karşı taraf, yalancı şahitle beraber kendisine hakaret edildiğini iddia ediyor. Çünkü haksız tahrik indiriminden faydalanmak istiyorlar. Savunmamızı yapıyoruz, bir sonraki celsede doğru bir karar verileceğine inancımız tam" diye konuştu.