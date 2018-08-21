Yargıtay'dan Emsal Karar! Eşe Böyle Seslenmek Boşanma Nedeni Sayıldı

Eşlerin birbirlerini çağırırken "Hişttt, heyyy" diye seslenmesi, ıslık çalarak çağırması hem boşanma nedeni sayıldı, hem de bu şekilde hitap edenlerin tazminat ödemesi gerektiğine hükmedildi.

EŞİNİN KENDİSİNİ "HİŞT, HEY" DİYE ÇAĞIRDIĞINI SÖYLEYEREK DAVA AÇTI

Habertürk'ün haberine göre, Konya'da yaşayan H.D. eşine karşı açtığı boşanma davasında, eşinin kendisini çağırırken ismini kullanmadığını, bunun yerine "hişt, heyy" diye çağırdığını ve bazen de ıslık çaldığını belirterek boşanma davası açtı. Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verirken tazminat talebini reddetti.

"KADIN YARARINA MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREKİR"

Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay, kadına uygun miktarda manevi tazminat verilmesi gerektiğine karar vererek davayı bozdu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, verdiği kararda şu görüşleri dile getirdi: "Mahkemenin de kabulünde olduğu gibi davalı kocanın eşine kaba davrandığı, eşine ismiyle hitap etmeyip 'hişt, hey veya ıslık çalarak' çağırdığı anlaşılmaktadır. Kocanın gerçekleşen bu kusurları, davacı kadının kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Davacı kadın yararına manevi tazminata hükmedilmesi gerekir."

Bu kararla birlikte eşini kaba bir şekilde çağıranlar aleyhine hem boşanma davası hem de tazminat davası açılabilecek.