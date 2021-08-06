ESDER Genel Başkanı Çelikus'tan "yangın ekipmanlarını fahiş fiyatlarla satanlara" tepki

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, orman yangınları nedeniyle söndürme ekipmanlarını fahiş fiyatlarla satarak fırsatçılık yapanları, "esnaf ahlakına uygun davranmadıkları" için kınadığını bildirdi.

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, orman yangınları nedeniyle söndürme ekipmanlarını fahiş fiyatlarla satarak fırsatçılık yapanları, "esnaf ahlakına uygun davranmadıkları" için kınadığını bildirdi.

Çelikus, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu ekipmanların çok yüksek fiyatlarla satışa sunulduğuna yönelik iddiaları basından üzüntüyle takip ettiğini bildirdi.

Böylesi bir fırsatçılığın "esnaf ahlakına uymadığına" işaret eden Çelikus, şunları kaydetti:

"Ağlayanın malı gülene hayır etmez atasözünde anlamını bulan fırsatçılık, hem ticari hem de ahlaki bir davranış değildir. Umarım bu davranışta bulunan esnaf sayısı azınlıktır. Böylesi milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz günlerde birbirimizi kollamamız ve sahip çıkmamız gerekir."

Çelikus, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuyu takip etmesi ve cezai müeyyide uygulanacağını bildirmesinin sevindirici olduğunu belirterek, "Yangında zarar gören tüm halkımıza, esnaf ve sanatkarlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Türkiye'miz milletiyle birlikte bu zor günleri de atlatacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık