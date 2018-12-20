Esder Genel Başkanı Çelikus;" Sigorta Primleri % 34.5' Ten Daha Az Olmalı."

Esnaf ve sanatkarların her geçen yıl artan sigorta primleri nedeniyle sıkıntılar yaşadığını söyleyen Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut ÇELİKUS yaptığı açıklamada, " Esnafımızın durumu göz önüne alınarak sigorta primlerinin yüzdesi 34.5'ten daha az olmalıdır. Sigorta primlerinde esnafa sağlanacak kolaylık doğrudan istihdama etki eder. Primler düşerse işsizlik azalır, kayıtlı istihdam artar."dedi.

Bağkurlu esnaf ve sanatkarımızın 2016'da aylık en düşük sigorta prim tutarı 568 TL olduğunu ve bu tutarın 2017'de 613 TL'ye 2018'de ise 700 TL'ye yükseldiğini söyleyen ÇELİKUS," İki yılda Bağkurlunun sigorta primleri yüzde 23 oranında arttı. Esnafın yanında çalıştırdığı işçinin sigorta prim maliyeti ise 2016 yılında 635 TL'yken 2017'de 684 TL'ye ve 2018'de 781 TL'ye yükseldi. Sigorta prim tutarları her yıl asgari ücrete bağlı olarak artıyor. Durum böyle olunca esnafımız kendi sigorta primini ve yanında çalıştırdığı elemanın sigorta primini ödemekte güçlük çekiyor. Çünkü esnafın bir yıllık sigorta pirimi neredeyse sermayesi kadar. 2019 yılına sayılı günler kala asgari ücretin yeniden belirlenmesi ile sigorta primleri de artış gösterecek. Ekonomik dalgalanma yaşadığımız bu dönemde sigorta primlerinin oranı yüzde 34,5'ten az olmalı ki prim ödemelerinde daha fazla sıkıntı yaşamasınlar."dedi.

ÇELİKUS;"PRİMLER DÜŞERSE SGK'NIN TAHSİLATI ARTAR."

ESDER Genel Başkanı Mahmut ÇELİKUS yaptığı açıklamada,sigorta primlerinin düşürülmesi ile kayıt dışı istihdamın ve işsizliğin önüne geçilebileceğini söylerken, 'Eylül sonu itibariyle 3 milyon 676 bin kişi işsiz olduğu ülkemizde çalışanların yüzde 33,8'i ise kayıt dışı çalıştırılıyor. Eğer sigorta prim oranları düşürülürse hem işverenin hem de işçinin prim yükü azalır. İşsizlik rakamları aşağı iner ve kayıt dışı çalışanların sayısı düşer. Daha fazla kişi istihdam edileceği için SGK'nın sigorta primlerinden elde ettiği tahsilat artar." dedi.

Kaynak: Bültenler