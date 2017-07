Esder Genel Başkanı Çelikus Açıklaması

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye geldikten sonra 5 bine yakın şirket kuran Suriyelilerin, ülke piyasasına 666 milyon lira katkı sağladığını bildirdi.



Çelikus, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili çıkan olumsuz haberleri teessürle takip ettiklerini ifade ederek, münferit olayların büyütülerek Türk-Suriyeli çatışmasının körüklenmek istendiği uyarısında bulundu.



Kamuoyunda kimi kişilerce Suriyelilerin "dilenci, asalak ve üretmeyen kişiler" olarak lanse edildiğine işaret eden Mahmut Çelikus, "Kardeşlerimize yardım etmemiz hem insani hem de İslami olarak vazifemizdir. Yaratılan her kulun rızkını da Allah taksim etmektedir." ifadesini kullandı.



Anadolu'nun bir ana kucağı gibi Balkanlardan, Kafkaslardan, Türk Cumhuriyetlerinden göç edenleri yüzyıllardır bağrına bastığını ifade eden Çelikus, bu göçlerin her türlü sıkıntıya rağmen Türkiye'yi ekonomik ve kültürel yönden beslediğini kaydetti.



Mahmut Çelikus, göçlerden önce metal, mobilya ve taş işçiliği gibi ağır işlerde çalışacak çırak ve kalfa bulmakta bir hayli zorlanan sanayi, atölye ve KOBİ'lerde Suriyeli gençlerin çalıştıklarına işaret etti.



Çelikus, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Biz esnaf-sanatkarlar ve özellikle KOBİ'ler olarak Suriyelilerin ülkemize vermiş olduğu katkılardan son derece memnunuz. Suriyeli kardeşlerimiz bu tip provokasyonlara kapı açacak davranışlardan uzak durmaları ve Türk kültürüne adaptasyon konusunda özverili davranmalarını rica ediyoruz. Hükümet ve STK'ların da Suriyelilerin uyumunda ve eğitiminde gayretlerinin artarak devam etmelerini talep ediyoruz. ESDER olarak bu konuda her türlü çalışmanın içindeyiz ve çalışmalarımız artarak devam edecektir."