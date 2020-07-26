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ESDER Başkanı Mahmut Çelikus'tan bayram şekeri uyarısı Açıklaması

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, şekerleme, lokum, draje ve badem şekeri yapımında maliyetin düşük tutulması için yapılan hilelere karşı vatandaşları uyardı.

ESDER Başkanı Mahmut Çelikus'tan bayram şekeri uyarısı Açıklaması
26.07.2020 13:57 | Son Güncelleme: 26.07.2020 14:31

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, şekerleme, lokum, draje ve badem şekeri yapımında maliyetin düşük tutulması için yapılan hilelere karşı vatandaşları uyardı.

Çelikus, yaptığı yazılı açıklamada, bazı ürünlerde şeker yerine glikoz ve fruktoz kullanıldığına işaret ederek, "Bu da maliyetleri düşürdüğü için ucuz ve kalitesiz ürünler satışa sunuluyor. Şeker ve lokum alırken bu tür ucuz ve kalitesiz ürünlere rağbet edilmemelidir." ifadelerini kulandı.

Şeker ve lokum yapımında glikoz ve fruktozun belirli oranda kullanılması gerektiğinin altını çizen Çelikus, bu oranın aşılması durumunda insan sağlığının olumsuz etkileneceğini vurguladı. Çelikus şunları kaydetti:

"Taze lokumun rengi parlak ve canlı olmalıdır, bayat lokumun ise mat ve solgun bir görüntüsü vardır, elastiki bir yapıda olması gerekmektedir. Lokum alırken bunlara dikkat edilmesini önemle hatırlatıyoruz."

Badem şekerine de dikkati çeken Çelikus, bu üründe şeker ve nişasta fazla miktarda kullanılarak maliyetin düşürüldüğünü ve kalitesiz bademlerin kullanıldığını iddia etti. Çelikus, "Bademlerin maliyetlerini düşürmek için kalın kaplama yapılıyor. Bunlar işin hilesi. Kaliteli badem şekerinin dış kaplaması incedir ve bademi de iyi kavrulmuş ve tazedir." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

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