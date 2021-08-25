ESDEM'den vatandaşlara temizlik hizmeti

Belediye görevlileri hizmet talep eden vatandaşları ziyaret ederek durum tespiti yapıyor. Vatandaşın bu hizmete ihtiyaç duyduğu tespit edildiği takdirde vatandaş hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

KİŞİSEL HİJYEN

Bu kapsamda banyo, tuvalet temizliği, süpürme, toz alma, silme gibi işlemlerinin yer aldığı genel temizlik hizmeti veriliyor. Ayrıca engelli ve yaşlı vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için yatak çarşaf değişikliği, çöp atma gibi rutin işlemler de gerçekleştiriliyor. Ayrıca vatandaşların kişisel bakımlarının sorunsuz devamlılığının sağlanması amacıyla da saç ve tırnak kesim hizmeti de veriliyor.

AMELİYAT SONRASI BAKIM

ESDEM vatandaşlara verdiği sağlık hizmetlerini de devam ettiriyor. Hastaların iyileşme sürecinde her aşamayı titizlikle inceleyen sağlık görevlileri ameliyat sonrası evde bakım ihtiyacı olan vatandaşlara pansuman yapıyor, bakım hizmeti sunuyor. Gerekli görülmesi halinde hastalar alanında uzman doktorlara yönlendiriliyor. Böylece vatandaşlar ameliyat sonrası bakım işlemlerini yaptırmak için evden çıkmak zorunda kalmıyor. Bunun yanı sıra hasta yakınlarına da ameliyat sonrası evde bakım, tam bağımlı hastaların bakımı ya da kronik hastaların tedavi ve bakımları ile ilgili eğitimler veriliyor. Planlanan hizmetler ile ihtiyacı olan kişilerin yanında olmak, farklı komplikasyonların gelişmesini önlemek (bası yarası, beslenme bozuklukları, kendine güvensizlik vs), kendilerini ve varsa bakmakla yükümlü yakınlarının mutlu ve özgüvenli hissetmelerini sağlamak amaçlanıyor. Yakınını kaybeden vatandaşlara da belediye psikologları tarafından danışmanlık hizmeti de veriliyor. Belediyenin bu hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 0232 366 21 89 numaralı hattan başvuru yapabiliyorlar.

Kaynak: Bültenler