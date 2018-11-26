Escort Kadın Tarafından Dolandırılan Adam Polise Başvurdu
Edirne'de internet sitesindeki telefon numarası üzerinden iletişime geçtiği eskort kadın tarafından 5 kez dolandırılan adam, polise başvurarak şikayetçi oldu.
Edirne'nin İpsala ilçesinde M.K. adlı adam, internet sitesindeki telefon numarası üzerinden iletişime geçtiği eskort kadın tarafından 5 ayrı seferde toplamda 1600 TL dolandırıldığını iddia ederek, polise şikayetçi oldu.
ESCOR TUZAĞINA DÜŞTÜ
Olay, ilçeye bağlı Bayrambey Mahallesi'nde meydana geldi. M.K., internet sitesindeki telefon numarası üzerinden bir eskortla tanıştı. M.K., eskort kadının vermiş olduğu numarayı arayıp buluşmak istedi. Kadın, M.K.'ye vereceği hesap numarasına para yatırması halinde buluşmanın gerçekleşeceğini söyledi.
POLİSE BAŞVURDUEskort kadına inanan M.K., hesap numarasına 5 kez üst üste 200'er lira olmak üzere toplam 1600 lira para yatırdı. M.K., daha sonra telefonundan eskort kadını aradı. Kadının telefonunun kapalı olduğunu gören M.K., dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
YORUMLAR (23)
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bu sene kömür dağıldımı haberi olan varmıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Mars keşif aracını tasarlayan insanlarla eskort sitesinden dolandırılan insanlar aynı gezegende yaşayıp aynı havayı soluyor olamaz yaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bunu bos birakmayin daha para vardir bundaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Oda birşeymi tosuna çiftlik üzerinden dolandırılan nice salaklar varCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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SORU : GÖKYÜZÜNDE NİYE BU KADAR SİNEK VAR CEVAP : YERYÜZÜNDE BU KADAR ÇOK İNEK OLDUĞU İÇİNCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır