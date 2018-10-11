Uyuşturucu Sevkiyatı Yapan 'Escobar Amca' Lakaplı Şüpheli, Gözaltına Alındı
İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenerek takibe alınan 'Escobar Amca' lakaplı yürüme engelli yaşlı şüpheli, aracındaki uyuşturucuyla yakalandı.
İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenerek takibe alınan 'Escobar amca' lakaplı yürüme engelli H.E.'nin (68) aracında uyuşturucu ele geçirildi. H.E., polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
'ESCOBAR AMCA' ANKARA YOLUNDA YAKALANDI
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu, uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen, uyuşturucu kaçakçılığının en büyük baronlarından olan Kolombiyalı Pablo Escobar'dan esinlenilerek 'Escobar amca' lakabı takılan H.E., kendi aracı ile Ankara yolunda yakalandı.
DAHA ÖNCEDEN SABIKASI BULUNUYOR
Daha önce de 'uyuşturucu ticareti' suçundan sabıkası bulunduğu belirtilen H.E.'nin, sol bacağı olmadan kullandığı araçtan 215 gram toz esrar, 0,45 gram plaka şeklinde esrar maddesi ve ikametinde de yapılan aramada ise 80 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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DAHA once de uyusturucu sucundan sabikasi var mis.! Burdan ne anliyoruz; escobar amcamiz birkac gun yattiktan sonra, tekrardan sahalara cikarak arz-talep durumuna gore kaldigi yerden devam edicektir..Yasalarimiz ne kadar da caydirici degil mi:)..!Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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utanmaz adan yaşına bakmadan bir ayağın yok diğeri çukurda yine de milleti zehirlemeye uğraşıyorsun sonucuna katlanacaksın ölene kadar çıkarmayın dışarı gün yüzü görmesinCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ne anlıyosunuz o zıkkımı dağıtmakta çekmekte !!!Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Yolda görsem acırdım.. Ama adam zehir kusuyormuş.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yolda görsem acırdım.. Ama adam zehir kusuyormuş.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır