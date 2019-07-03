Eşcinsel karşıtı milletvekili ofisinde erkek arkadaşıyla basılınca istifa etti

Eşcinsel karşıtı milletvekili ofisinde erkek arkadaşıyla basılınca istifa etti

LGBT karşıtı milletvekili ofisinde erkek arkadaşı ile ilişkiye girerken yakalanınca istifa etti

Eşcinsel karşıtı milletvekili ofisinde erkek arkadaşıyla basılınca istifa etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) LGBTİ+ karşıtı Cumhuriyetçi milletvekili ofisinde erkek arkadaşıyla ilişki yaşadığı sırada basılınca istifa etti.

33 yaşındaki evli Ohio eyaleti milletvekili Wes Goodman, seçim kampanyası boyunca "aile değerlerini" savunduğunu söyledi. Goodman ofisinde erkek arkadaşıyla basılmasının ardından internet sitesinden bu ifadeleri kaldırdı. NBC'nin haberine göre Goodman'ın 'gizli eşcinsel hayatı' bazı Cumhuriyetçiler tarafından da biliniyordu. Goodman vekil olmadan önce eşcinsel evliliğine karşı çıkan ABD Kongre üyesi Jim Jordan için çalıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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