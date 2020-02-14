Eşcinsel evliliğe onay vermeyen Rus lider Putin: Bir ailede anne ve baba olur
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde eşcinsel evliliğe onay vermeyeceğini açıkladı. Göreve geldiğinden bu yana Ortodoks Kilisesi ile uyumlu hareket eden Putin, ülkesini batılı liberal değerlerden uzak tutmak için yoğun çaba gösteriyor.
14.02.2020 11:17 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:17
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde eşcinsel evliliğe onay vermeyeceğini açıkladı.
Rusya Anayasası'nda planlanan değişikliklerle ilgili çalışmalar yürüten komisyonla yaptığı toplantıda konuşan Putin, görevde olduğu sürece ülkesinde eşcinsel evliliğin yasalaşmasını kabul etmeyeceğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com