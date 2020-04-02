ESÇEVDER yere maske ve eldiven atan halkı uyardı Tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınına karşı Sağlık ve İçişleri Bakanlığı tarafından alınan önlemler arttırılıyor. Vatandaşlar da kendi çapında tedbirini alırken, kullanılan maske ve eldivenlerin gelişi güzel atılması tehlikenin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Uzmanlar hasta olmayan ya da sağlık çalışanları gibi hastalarla temas halinde olmayanların maske ve eldiven takmasını fazla önermese de vatandaşlar eldiven ve maske kullanımına önem gösteriyor.

ESÇEVDER, Enfeksiyon taşıma riski olan maske ve eldivenler bu süreçte güvenli toplanması ve güvenli şekilde yok edilmesi konusunda hassasiyet göstermemiz gerektiğini ve yere maske - eldiven atan halkı uyardı. Kişilerin sokağa çıkarken kullandığı maske, eldiven gibi tek kullanımlık ekipmanları gelişi güzel atmaması, evsel atıklar ile çöpe atılmaması konusunda uyardı. Bu maske ve eldivenlerin dezenfekte edilerek çöpe atılması virüsün yayılmaması için uygun. Bu konuda Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği ( ESÇEVDER ) olarak duyarlı halk çevreyi korumaya/kirletmemeye davet edildi.

Kendi sağlığını önemseyen bazı Eskişehir'de ise kullandıkları eldiven ve maske yerlere atarak ortaya istenmeyen görüntüler çıkmasına sebep oldu. Cadde ve sokaklarda kullanılıp yere atılan maske ve eldivenler sadece kişileri değil toplum sağlığını tehlikeye atmaya devam ediyor. ESÇEVDER sadece maske ve eldivenlerin değil kullanılan ıslak mendil, peçetelerinde yerlere atılmaması konusunda uyarılarına devam ediyor.

Kaynak: Bültenler