ESCEVDER üyeleri Başkan Kurt'u ziyaret etti
Haberler » Güncel » ESCEVDER üyeleri Başkan Kurt'u ziyaret etti - Haber

ESCEVDER üyeleri Başkan Kurt'u ziyaret etti

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESCEVDER) üyeleri ile bir araya geldi.

24.12.2019 14:39 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:44
ESCEVDER üyeleri Başkan Kurt'u ziyaret etti

Belediye Başkanı , Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESCEVDER) üyeleri ile bir araya geldi.


ESCEVDER Başkanı Sadık Yurtman, Başkan Kurt'a dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. ESCEVDER'in Eskişehir ve çevresinde çevrenin ve doğal hayatın korunması konusunda birçok projeye imza attığını belirten Yurtman, kamuoyunun çevre konusunda bilinçlendirilmesi gibi konularda ile işbirliği yapmak istediklerini söyledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, günümüzde çevre koruma konusunda toplumdaki duyarlılığın arttığını söyledi. Bu konuda Odunpazarı Belediyesinin de çok hassas olduğunu kaydeden Başkan Kurt, gerçekleştirdikleri çalışmalarda çevreci bir bilinçle hareket ettiklerinin altını çizdi. Başkan Kurt, ESCEVDER'e çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler