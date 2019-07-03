Escape Plan: The Extractors Filmi

Hong Kong temelli bir teknoloji güvenlik şirketinin uzmanlığı yürüten bir adamın kızı kaçırılmıştır. Standart bir fidye isteme durumu gibi görünmektedir. Kızın sağ salim geri getirilmesi için güvenlik uzmanı Ray Breslin ve ekibinin yardımına başvurulur. Breslin ve ekibi kaçırılma hakkında daha derine indikçe suçluların eski düşmanlarından birinin acımasız oğlu olduğunu keşfederler. Kaçırılan kızın, 'Şeytan'ın İstasyonu' olarak bilinen, devasa ve zorlu bir Letonya hapishanesinden kurtarılması gerekmektedir. Ancak ekip işi aldıktan sonra Breslin'in kız arkadaşı da kaçırılıp aynı hapishaneye götürülür. Şimdi Breslin ve ekibi sadist düşmanlarıyla yüzleşmek ve zaman dolmadan rehineleri kurtarmak için ölümcül bir kurtarma görevine girişmelidir.



Yönetmen: John Herzfeld

Senaryo: Miles Chapman , John Herzfeld

Oyuncular: Sylvester Stallone, Dave Bautista, 50 Cent, Jin Zhang, Harry Shum Jr., Devon Sawa, Jaime King, Lydia Hull, Melise, Russell Wong, Daniel Bernhardt, Jeff Chase, Rob de Groot , Holland Herzfeld, Tyler Jon Olson, Tony Demil, Shea Buckner, Justin Yu, Heidi Lewandowski, Danni Wang, Sergio Rizzuto, Josh Altman, Stephen Oyoung, Jen Sung, Rosy Hong, Lu Junchang, Khalid Ghajji, Nicholas Verdi, David William No, Mónica López, Darko Ostojic

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Escape Plan: The Extractors

Yapımcı Firma: Emmett Furla Oasis Films (EFO Films)

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 97 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 12.07.2019

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Kaynak: InterSinema.com