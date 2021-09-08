ESBİM, istihdamın kapılarını aralamaya devam ediyor

Esenyurt'ta işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla kurulan ve bugüne kadar binlerce vatandaşın iş sahibi olmasını sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), işveren ve iş arayanları buluşturarak 104 vatandaşa daha istihdam sağladı.

Esenyurt'ta işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla kurulan ve bugüne kadar binlerce vatandaşın iş sahibi olmasını sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), işveren ve iş arayanları buluşturarak 104 vatandaşa daha istihdam sağladı.

Türkiye'nin kanayan yarası işsizliğe çözüm bulmak amacıyla iş arayan ve işverenlerle görüşmeler yapan ESBİM, Esenyurt'ta faaliyet gösteren sektörün öncü tekstil firmalarından birinin talebi üzerine işe alım mülakatı gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan mülakatlarda yaşanabilecek herhangi bir sağlık sorununa karşı sağlık çalışanları alanda hazır bulundu. Korona virüs önlemleri kapsamında, ayrı gruplar halinde yapılan mülakatlarda, vatandaşlar salona ateşleri ölçülerek ve HES kodlarına bakılarak alındı. Esenyurt Belediyesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde yapılan mülakatlara katılan adaylar içerisinden belirlenen şartları taşıyan 104 kişi işe yerleştirildi.

Esenyurt'un Türkiye'de en kalabalık ilçe olduğunu hatırlatan Yerel Hizmetler Müdürü Orhan Ayyıldız, ilçede istihdamı oluşturmak için firmalar ile görüşme sağladıklarını ifade etti. Ayyıldız, "İşi olmayanlara iş bulma noktasında bir arayış içerisindeyiz. İş insanlarıyla, sektöründe öncü olan firmalarla görüşüyoruz ve vatandaşlarımızı doğru bir şekilde yönlendirerek iş sahibi olmasını sağlıyoruz" dedi.

Mülakatların pandemi şartlarına uygun bir şekilde aralıksız olarak devam ettiğini söyleyen ESBİM Sorumlusu Murat Boduroğlu ise "HES kodları kontrol ederek içeriye alıyoruz. Kişiye özel dezenfekte, kalem ve su veriyoruz. Her gün yaklaşık 12 firmanın mülakatını gerçekleştirerek vatandaşlarımıza istihdam sağlıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı