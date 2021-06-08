ESBİM aracılığıyla 500 vatandaş iş sahibi oldu
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ESBİM aracılığıyla 500 vatandaş iş sahibi oldu

ESBİM aracılığıyla 500 vatandaş iş sahibi oldu
Bültenler - Haberler | Güncel

Esenyurt'taki işsizlik sorununa çözüm üretmek için çalışan ve bugüne kadar binlerce vatandaşın iş sahibi olmasını sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), 500 vatandaşı daha iş sahibi yaptı.

Pandemi sürecinde istihdam sağlama çalışmalarına devam eden ESBİM, ilçede faaliyet gösteren sektörün öncü firmalarından birinin talebi üzerine işe alım sürecini başlatarak, 500 kişinin mülakatını tamamlayıp işe yerleştirdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan mülakatlarda yaşanabilecek herhangi bir sağlık sorununa karşı, Esenyurt Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı, sağlık çalışanları ve zabıta ekipleri alanda hazır bulundu. Firma yetkililerinin vatandaşlarla yaptığı sözlü mülakatlar sonucunda adaylardan uygun bulunan 500 kişi işe yerleştirildi.

"İşsizliğe yerelde çözüm üretmeye çalışıyoruz"

Esenyurt Belediyesi Yerel Hizmetler Müdürü Orhan Ayyıldız ise, "ESBİM'in faaliyetleri süreklilik arz etmekte ve yılın her günü mülakat yapmaktayız. Pandemi kuralları çerçevesinde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. İş arayanlara umut olmaya, işveren ile iş arayanları buluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin kanayan yarası olan işsizliğe yerelde çözüm üretmek için 2 bine yakın firmayla çalıştıklarını söyleyen ESBİM Sorumlusu Murat Boduroğlu, "İlçemizde giyim sektörünün öncü firmalarından birinin mülakatını gerçekleştiriyoruz. 700 kişinin katılım sağlayacağı mülakatta 500 kişilik alım gerçekleşecek. Malumunuz pandemi iş sektörünü etkiledi. Türkiye'nin kanayan yarası olan işsizliğe yerelde çözüm üretmeye çalışıyoruz. 2 bine yakın firmayla çalışıyoruz saha ekibimiz her gün firmaları ziyaret ederek personel taleplerini alıyor. Bu talepleri sosyal medya hesaplarımızdan ilanlar açarak paylaşıyoruz. ESBİM olarak, her gün bünyemizde mülakatlarımız devam ediyor. İşveren ve iş arayan vatandaşlarımızı ESBİM'e bekliyoruz" dedi.

Mülakatlarda pandemi kurallarına uyuldu

Esenyurt Belediyesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde yapılan mülakatlarda Koronavirüs önlemleri kapsamında, vatandaşlar salona ateşleri ölçülerek ve HES koduna bakılarak alındı. Kişiye özel kalem, su gibi ürünlerin dağıtıldığı mülakatlarda oturma düzeni sosyal mesafe kuralına uygun olarak ayarlandı.

Kaynak: Bültenler

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