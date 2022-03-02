ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - ESBİM, 300 kişiye daha iş buldu

İSTANBUL Esenyurt'ta işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla kurulan ve bugüne kadar binlerce vatandaşın iş sahibi olmasını sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), işveren ve iş arayanları buluşturarak 300 vatandaşa daha istihdam sağladı.

İşsizliğe çözüm bulmak amacıyla iş arayan ve işverenlerle görüşmeler yapan ESBİM, Esenyurt'ta faaliyet gösteren sektörün öncü tekstil firmalarından birinin talebi üzerine işe alım mülakatı gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi'nde başlayan mülakatlarda yaşanabilecek herhangi bir sağlık sorununa karşı sağlık çalışanları alanda hazır bulundu. Korona virüs önlemleri kapsamında, ayrı gruplar halinde yapılan mülakatlarda, vatandaşlar salona ateşleri ölçülerek ve HES kodlarına bakılarak alındı. 455 vatandaşın katıldığı mülakatta adaylar içerisinden belirlenen şartları taşıyan 300 kişi işe yerleştirildi.

" Esenyurt'ta işsizliği bitirmek için çalışıyoruz"

Esenyurt'un Türkiye'de en kalabalık ilçelerinden biri olduğunu hatırlatan Yerel Hizmetler Müdürü Orhan Ayyıldız, ilçede istihdam oluşturmak için 2 bin 500 firma ile görüşme sağladıklarını ifade etti. Ayyıldız: "Şu anda bizim çalıştığımız kayıtlı firma sayısı 2 bin 500 civarında. Dolaysıyla bunu da avantaja dönüştürme konusunda sayın Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda 40 kişilik bir ekiple istihdam sağlamaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı. Mülakatların pandemi şartlarına uygun bir şekilde aralıksız olarak devam ettiğini söyleyen ESBİM Sorumlusu Murat Boduroğlu: " Esenyurt'ta işsizliği bitirmek için çalışıyoruz. Sayın Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt'un talimatları doğrultusunda bütün çalışmalarımız işsizliği minimize etmek, hatta ortadan kaldırmak için. ESBİM varsa herkes için var. İş arayan ve işçi arayan herkesi ESBİM'e bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"ESBİM'e teşekkür ediyorum"

Yaklaşık üç aydır iş aradığını söyleyen Esenyurtlu Ali Öztürk, iş görüşmesinin olumlu geçtiğini ifade ederek bu olanağı sağladığı için Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür etti. Öztürk: "Yaklaşık üç aydır iş arıyordum. ESBİM'i arkadaşlarım vasıtasıyla öğrendim ve sosyal medyada takip ettim. İlanları gördüm, Esenyurt Kültür Merkezi'ne gelerek ilanlara başvurmak istedim. Şu an görüşmem olumlu geçti. Belediyenin bizlere böyle bir destek vermesi çok iyi oldu. Böyle bir ortam oluşturdukları için firmalara da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.