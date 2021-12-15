ESBEM bir yılda 450 çalışanı belgelendirdi

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde kurulan sanayi sektöründe mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu olan mesleklerde belgelendirme faaliyetlerinde Eskişehir'deki tek yetkili firma olan ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi A.Ş. bir yılda 23 firmada 450 çalışanı belgelendirdi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde 2019 yılında kurulan, 2020 yılında TÜRKAK ve MYK sürecini başarıyla tamamlayan ve 2021 ocak ayı itibariyle metal, makine, lojistik ve plastik-kimya olmak üzere; 4 ana sektör, 12 meslek dalında ve 26 alt meslek biriminde Eskişehir'deki tek yetkili kurum olarak belgelendirme faaliyetlerine başlayan ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi kısa sürede önemli çalışmalara imza attı. 2021 yılında 23 firmada belgelendirme çalışması yürüten merkez, sınavlarını başarıyla tamamlayan 450 çalışanı belgelendirdi.

"ESBEM bir yılda çok başarılı işlere imza attı"

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, EOSB bünyesinde kurulan ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi'nin Eskişehir'deki tek yetkili firma olduğunu söyledi. Merkezin kısa sürede çok başarılı işlere imza attığını aktaran Başkan Küpeli, "2021 ocak ayı itibariyle sanayimize hizmet vermeye başlayan ve alanında Eskişehir'deki tek yetkili merkez olan merkezimiz, uzman kadrosuyla çok kısa sürede sanayicimizin takdirini kazandı. 23 firmada ulusal yeterlilikte belirtilen şartlara göre gerçekleştirilen teorik ve performansa dayalı sınavlar gerçekleştirildi ve sınavları başarıyla tamamlayan 450 çalışan belgelendirildi" diye konuştu. Başkan Küpeli, Eskişehir'deki sanayicilerin ihtiyaç duyduğu 4 ana sektör, 12 meslek dalında hizmet veren merkezin ilerleyen dönemde bünyesine yeni meslek dalları ilave edeceğini, sanayideki çalışanların mesleki bilgi kalitesinin arttırılmasına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

"Sadece Eskişehir'e değil bölgeye de hizmet veriyoruz"

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve ESBEM A.Ş. Başkan Vekili Yavuz Ayva, Eskişehir'deki tek yetkili firma olarak sadece Eskişehir'e değil bölgeye de hizmet verdiklerini kaydederek, "ESBEM kurulmadan önce Eskişehir sanayisinin belgelendirme işlemlerinde şehir dışı firmalarla çalışılmış ve bazı firmaların süreci düzgün yönetemediğinden kaynaklı sıkıntılar yaşanmış. Kar amacı gütmeden en iyi hizmeti sunmak amacıyla kurulan merkezimiz, uzman kadrosuyla sadece Eskişehir'e değil, Bilecik, Kütahya gibi çevre iller başta olmak üzere Türkiye'nin tamamında hizmet vermeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Kapsam genişletme çalışmalarımız sürmekte"

"Sanayicilerimizin talepleri doğrultusunda kapsam genişletme çalışmalarımızda sürmekte" diyen Yavuz Ayva sözlerini şöyle sürdürdü: " 2021 ocak ayından itibaren 450 çalışan ve 23 firmamızın belgelendirme çalışmalarını yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Sanayicimizden olumlu tepkiler de alıyoruz. 31 Aralık itibariyle devlet desteği sona eriyor. Yaptığımız işin ne kadar doğru ve sanayicimize ne kadar faydalı olduğu daha da anlaşılmış olacak. ESBEM olarak Eskişehir ve bölge sanayimize hizmetlerimiz kesintisiz devam edecek. Bizi tercih ettikleri için firmalarımızın her birine ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca yaptığımız anketler ve sanayicimizden gelen talepler doğrultusunda kapsam genişletme çalışmalarımızda sürmekte olup, 12 olan meslek dalına yeni meslek dalları ilave edilecektir. Hizmet verilen meslek dallarının sayısı önemli ölçüde arttırılacaktır." - ESKİŞEHİR