ESBAŞ, "Türkiye'nin en iyi iş verenleri" listesine girdi
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ESBAŞ, "Türkiye'nin en iyi iş verenleri" listesine girdi

ESBAŞ, 'Türkiye'nin en iyi iş verenleri' listesine girdi
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi

Great Place to Work (GPTW) enstitüsü tarafından düzenlenen ve en iyi işverenlerin seçildiği program kapsamında Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) 250-500 Çalışan Sayısı Kategorisi'nde "Türkiye'nin En İyi İşverenleri Listesi"ne girmeyi başardı.

Great Place to Work (GPTW) enstitüsü tarafından düzenlenen ve en iyi işverenlerin seçildiği program kapsamında Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) 250-500 Çalışan Sayısı Kategorisi'nde "Türkiye'nin En İyi İşverenleri Listesi"ne girmeyi başardı.

ESBAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 2020'de Türkiye'nin en iyi işvereni seçilen ESBAŞ, bu yıl da çalışanlarından yüksek puan alarak 200-500 Çalışan Sayısı Kategorisi'nde listeye girmeyi başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, salgın nedeniyle sadece Türkiye'de değil dünyada bir çok şirkette milyonlarca çalışanın haklarının kısıtlandığı, işten çıkarıldığı son iki yılda, ESBAŞ'ın çalışanlarının verdiği yüksek puanlarla ikinci kez Türkiye'nin en iyi işverenleri arasına girmiş olmasının gurur verici olduğunu aktardı.

GPTW'nin, 60 ülkede şirketlerdeki güven kültürünü ölçerek her ülkenin en iyi işverenleri listesini açıkladığını belirten Güler, şunları kaydetti:

"ESBAŞ'ın, 2020 ve 2021 yıllarında Türkiye'nin en iyi işverenleri arasına girmiş olması, şirketimizin en zor şartlarda dahi çalışanına sahip çıktığının ve hep birlikte mükemmellik yolunda yeni bir adım atabilme mücadelesini bırakmadığının en güzel kanıtı olmuştur. Bu ESBAŞ kültürünün bir başarısıdır. Kültür yaşandıkça devamlılığı sağlanır. ESBAŞ, sahip olduğu tüm bu değerlerle, daha iyi yerlere gelmek için mükemmellik yolunda her gün yeni bir adım atmaya devam edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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