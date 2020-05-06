ESBALDER'den 'Olta Balıkçılığı serbest bırakılsın' talebi
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ESBALDER'den 'Olta Balıkçılığı serbest bırakılsın' talebi

ESBALDER'den 'Olta Balıkçılığı serbest bırakılsın' talebi
06.05.2020 13:48 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:48

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) Başkanı Osman Demirtaşsportif amatör olta balıkçılarının avlandıkları bölgede sakin sessiz ve yalnız olmayı tercih etmek zorunda olduğunu, yapılan bu etkinliklerde yalnızlığın ön planda olduğunu belirterek, iç sularda olta...

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) Başkanı Osman Demirtaş

sportif amatör olta balıkçılarının avlandıkları bölgede sakin sessiz ve yalnız olmayı tercih etmek zorunda olduğunu, yapılan bu etkinliklerde yalnızlığın ön planda olduğunu belirterek, iç sularda olta ile balık avcılığı yasağının kaldırılmasını istediklerini belirtti.

Başkan Osman Demirtaş 'Olta Balıkçılığı' serbest bırakılması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Olta Balıkçılığı, serbest bırakılmalıdır. İç sularımızda göl, gölet ve akarsularda yapılan sportif, amatör olta balıkçılığı; Korana virüs (Covid-19) pandemisi dolayısıyla yasaklanmış bulunmaktadır. İç sularımızda; sazangiller zaten 15 Mart tarihinden- 15 Haziran tarihine kadar havyar döküm zamanı dolayısı ile yasaktır. Sadece akarsularda; tatlısu kefali serbesttir. Civar illerimizde ise; 1 Nisan itibari ile turna balığı ve 1 Mayıs itibari ile de tatlı su levreği serbest kalmıştır. Sportif amatör olta balıkçılığı; İstanbul Galata Köprüsü'ndeki gibi yan yana yapılan bir eylem değildir. Sportif amatör olta balıkçıları; avlandıkları bölgede sakin sessiz ve yalnız olmayı tercih etmek zorundadırlar. Yapılan bu etkinliklerde yalnızlık ön planda olduğu için; iç sularımızda olta ile balık avcılığı yasağının kaldırılarak serbest bırakılmalıdır" dedi.

ESBALDER Başkanı Osman Demirtaş, 'Pandemi kurullarında; sağlıkçılar ve yetkililerin yanı sıra, bizim gibi sivil toplum örgütlerinin fikirlerine de baş vurulursa faydalı olacaktır. Olta balıkçılığı zararlı değil, aslında faydalı bir terapidir. Bizler olta balıkçılığını spin olarak Porsuk çayında yapabilmek için; valimiz nezaretindeki İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından serbest bırakılabilir. Valimiz ve Hıfzısıhha Kurulu'muzun önem vermesini ESBALDER olarak arzu etmekteyiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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