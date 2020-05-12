ESBALDER'den 'Misine ağlar iç sularda da yasaklanmalı'
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ESBALDER'den 'Misine ağlar iç sularda da yasaklanmalı'

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER), doğaya ve doğal yaşamın idamesi için misine ağlarının iç sularda da yasaklanmasını istedi.

ESBALDER'den 'Misine ağlar iç sularda da yasaklanmalı'
12.05.2020 13:42 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:42

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER), doğaya ve doğal yaşamın idamesi için misine ağlarının iç sularda da yasaklanmasını istedi.

ESBALDER Başkanı Osman Demirtaş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bazı ulusal kanalların haberlerinde; olta balıkçılığı ile ilgili spekülatif haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Doğayı katleden kişiler amatör sportif olta balıkçıları değil, profesyonel ve denizlerdeki eko sistemi yok eden her türlü av aracı ile av yapan kişilerdir. Sportif amatör olta balıkçılığı, spor veya dinlence amacı ile yapılan, ticari kazanç gayesi gütmeyen avlanılan ürünün satılamadığı balıkçılık etkinliğidir. Profesyonel balıkçılık ise; derin sularda büyük gemilerle orta sularda gırgırlar, troller kıyılara yakın kısımlarda ise; kıyı balıkçısı denilen kayıklar, ufak teknelerle ticari amaçlı yapılan balıkçılık türüdür. Bunların olta balıkçısı ile bir alakası yoktur" dedi.

ESBALDER Başkanı Osman Demirtaş, "Olta balıkçıları; çevresini temiz tutan, yakaladığı avına saygılı ve hedef balığı sadece tek çeşit olta atmak zorunda olan, oltanın ucundaki fazla avını, doğaya geri bırakan kişilerdir. Levrek avına giden bir kişi; uskumru tutamaz veya istavrit için olta atan bir oltacı çipura tutamaz. Doğaya ve doğal yaşamın idamesi için bu misine ağlar iç sularda da yasaklanmalıdır. Geleceğimiz ve çocuklarımıza temiz bir doğa bırakabilmek ve temiz bir doğa için savaşmaya devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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