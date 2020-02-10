ESBALDER Başkanı Demirtaş, 'Amatör Sportif Olta Balıkçılığı' çalıştayına katıldı

10.02.2020 10:22 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:22

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) Başkanı Osman Demirtaş, Ankara'da Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün düzenlediği 'Amatör Sportif Olta Balıkçılığı' çalıştayına katıldı.



ESBALDER Başkanı Osman Demirtaş, düzenlenen çalıştay ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ankara'da düzenlenen 'Amatör Sportif Olta Balıkçılığı' çalıştayına; Olta Balıkçılığı Federasyonu (OBAF), Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF), Avrasya Federasyonu ve 41 dernek yöneticileri katıldı. 85 kişinin katıldığı çalıştay da ortak konu: 'Sportif Amatör Olta Balıkçılığı' ile ilgili görüşler ve öneriler ele alındı. ESBALDER yönetimi olarak; 2020- 2024 yılları arasında geçerli olacak olan '5/1 ve 5/2 tebliğler' için, 'Amatör Sportif Olta Balıkçılığı' çalıştayına katıldık. Çalıştayda; 28 sayfalık görüşlerimizi ve önerilerimizi, Türkiye'nin saygın federasyonları ile birlikte Bakanlık yetkilileri ile müzakereler gerçekleştirilerek sunduk. Konu ile ilgili olarak görüşlerimizi ve önerilerimizi daha önce yazılı olarak vermiş olmamıza rağmen, Bakanlığımızın özverili başkanlarından Melih Er'in bizler ile bir pazar günü birlikte olması bizleri onurlandırdı. Yeni çıkarılacak olan '5/1 ve 5/2 tebliğler', tüm Amatör Sportif Olta Balıkçılarına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA