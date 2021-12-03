ESAY ekibi yangına müdahale eğitimi aldı

Eyüpsultan Belediyesi Eyüpsultan Afet Yönetimi (ESAY) ekibi, yangın güvenlik eğitimi ve orman yangınları gönüllüsü eğitimlerine katıldı.

ESAY ekibi öncelikle Bahçelievler İBB İtfaiye Eğitim Merkezi'nde yapılan yangın güvenlik eğitimine katıldı. ESAY ekibine, İBB İtfaiye Eğitim Merkezi'nde teorik ve uygulamalı olarak 3 günlük temel yangın eğitimi verildi. ESAY ekibi ayrıca orman yangınları gönüllüsü eğitimlerine de katıldı. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ESAY ekibine orman yangınlarıyla mücadele kapsamında uygulamalı ve teorik olarak yangın gönüllüsü eğitimi verildi. Eğitimde özellikle orman yangınlarının çıkmasına etken olan şeyler, orman yangınlarına müdahale ederken dikkat edilmesi gereken hususlar ve orman yangınlarına müdahalede sırasında yapılması gerekenler konular anlatıldı. - İSTANBUL