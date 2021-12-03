ESAY ekibi yangına müdahale eğitimi aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ESAY ekibi yangına müdahale eğitimi aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
ESAY ekibi yangına müdahale eğitimi aldı

Eyüpsultan Belediyesi Eyüpsultan Afet Yönetimi (ESAY) ekibi, yangın güvenlik eğitimi ve orman yangınları gönüllüsü eğitimlerine katıldı.

Eyüpsultan Belediyesi Eyüpsultan Afet Yönetimi (ESAY) ekibi, yangın güvenlik eğitimi ve orman yangınları gönüllüsü eğitimlerine katıldı.

ESAY ekibi öncelikle Bahçelievler İBB İtfaiye Eğitim Merkezi'nde yapılan yangın güvenlik eğitimine katıldı. ESAY ekibine, İBB İtfaiye Eğitim Merkezi'nde teorik ve uygulamalı olarak 3 günlük temel yangın eğitimi verildi. ESAY ekibi ayrıca orman yangınları gönüllüsü eğitimlerine de katıldı. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ESAY ekibine orman yangınlarıyla mücadele kapsamında uygulamalı ve teorik olarak yangın gönüllüsü eğitimi verildi. Eğitimde özellikle orman yangınlarının çıkmasına etken olan şeyler, orman yangınlarına müdahale ederken dikkat edilmesi gereken hususlar ve orman yangınlarına müdahalede sırasında yapılması gerekenler konular anlatıldı. - İSTANBUL

ESAY ekibi yangına müdahale eğitimi aldı

ESAY ekibi yangına müdahale eğitimi aldı

ESAY ekibi yangına müdahale eğitimi aldı

ESAY ekibi yangına müdahale eğitimi aldı

ESAY ekibi yangına müdahale eğitimi aldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title