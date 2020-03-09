Esat'tan Türkiye'ye: 'Suriye ile Ne Derdiniz Var?'
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat, İdlib'de ateşkes öngören anlaşmanın sağlandığı bir dönemde Russia 24'e konuştu.
09.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:47
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat, İdlib'de ateşkes öngören anlaşmanın sağlandığı bir dönemde Russia 24'e konuştu. Suriye lideri Rus kanalına verdiği özel röportajda, "Türk halkına şunu soruyorum: "Suriye ile ne sorununuz var? Türk vatandaşları ne uğruna ölüyor?" diye sordu
Kaynak: DailyMotion.com
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