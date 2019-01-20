Esat Kabaklı 50. Sanat Yılını Kutladı

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, sanatçı Esat Kabaklı'dan bir talebi olduğunu belirterek, "Malazgirt, Sarıkamış, Yemen ve Çanakkale'yi anlattınız bize, İstanbul da sizin büyük yeteneğinize, dilinizden dökülecek yürekli sözlere konu olsun istiyorum. İstanbul'u bir de sizin gür sesinizden, insanın içine işleyen sazınızdan dinlemek istiyorum." dedi.

Yıldırım, Kabaklı'nın 50. sanat yılına özel Cemal Reşit Rey Konser Salonunda düzenlenen konser öncesinde, milletin sesi olan bir halk ozanına saygı ve sevgilerini göstermek için geceye katıldığını dile getirerek, Kabaklı'nın vatan için, Allah için serden geçenleri anlattığını söyledi.

Kabaklı'nın vatan ve millet sevdasını anlatarak en az bir 50 yıl daha hizmet vermesini temenni ettiğini aktaran Yıldırım, "Bil Oğlum" eserinin sembol bir eser haline geldiğini kaydetti.

Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından milletini seven herkes gibi Kabaklı'nın da milletiyle omuz omuza olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Onun adına ve kalbine de yakışan buydu zaten. Bizi ayırmaya ve yıkabileceğini sananlara, en güzel cevabı yine onun sesiyle en kuvvetli şekilde vereceğiz. İstanbul her zaman sanatçılara ilham vermiş, hem yuva olmuş, hem korumuş kollamış bir şehirdir. Bu nedenle bu mirası artırarak sürdürmeye devam edeceğiz. Benim bir talebim var değerli kardeşim Esat Kabaklı'dan. Malazgirt, Sarıkamış, Yemen ve Çanakkale'yi anlattınız bize, İstanbul da sizin büyük yeteneğinize, dilinizden dökülecek yürekli sözlere konu olsun istiyorum. İstanbul'u bir de sizin gür sesinizden, insanın içine işleyen sazınızdan dinlemek istiyorum. Bu şehri herkes sever ama sanatçılar bir başka sever, sanatçı bir başka anlatır. Binali sizden razıdır, bu vatan ve millet sizden razıdır. Daha nice sanat dolu yıllar geçirmenizi diliyorum."

Konsere, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal ve çok sayıda müziksever katıldı.

Kaynak: AA