Esas 67 Burda'dan Kıck Boks ve Zumba Gösterisi
Fit Plus grubu Esas 67 burda AVM’de ziyaretçilere Kick boks ve Zumba dans gösterisi sundu.
X-Fit Plus grubu Esas 67 burda AVM'de ziyaretçilere Kick boks ve Zumba dans gösterisi sundu.
X-Fit Plus grubu AVM girişi katında ziyaretçilere Kıck boks ve Zumba dans gösterisi sundu. 7'den 70'e herkesin ilgiyle izlediği gösteri ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan X-Fit plus'un sergilediği performanslar büyük alkış aldı. - ZONGULDAK