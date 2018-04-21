Esas 67 Burda'dan Kıck Boks ve Zumba Gösterisi

Esas 67 Burda'dan Kıck Boks ve Zumba Gösterisi

Fit Plus grubu Esas 67 burda AVM’de ziyaretçilere Kick boks ve Zumba dans gösterisi sundu.

Esas 67 Burda'dan Kıck Boks ve Zumba Gösterisi

X-Fit Plus grubu Esas 67 burda AVM'de ziyaretçilere Kick boks ve Zumba dans gösterisi sundu.

X-Fit Plus grubu AVM girişi katında ziyaretçilere Kıck boks ve Zumba dans gösterisi sundu. 7'den 70'e herkesin ilgiyle izlediği gösteri ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan X-Fit plus'un sergilediği performanslar büyük alkış aldı. - ZONGULDAK

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