Esas 67 Burda Avm Marcom Awards'dan 4 Ödülle Döndü

Esas 67 Burda AVM kazandığı ödüllerle başarısını tescilledi.

Zonguldak'a yeni bir yaşam alanı sunan Esas 67 Burda AVM, dünyanın sayılı pazarlama ve iletişim dernekleri arasında gösterilen AMCP'nin organize ettiği MarCom Ödüllerinde "Sevgi Postanesi" projesiyle 3 Platin ve 1 Altın Ödülün sahibi oldu.

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Zonguldak'a yeni bir yaşam alanı sunan Esas 67 Burda AVM, merkezi ABD'nin Dallas kentinde bulunan ve dünyanın önde gelen pazarlama ve iletişim derneklerinden AMCP tarafından 2004 yılından bu yana düzenlenen, dünyanın en geniş katılımlı yaratıcılık yarışması olarak nitelenen MarCom Ödüllerinde başarısını bir kez daha tescilledi.

Zonguldak'ın buluşma ve yaşam merkezi Esas 67 Burda AVM, Pazarlama İletişimi Profesyonelleri Derneği (AMCP) tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen MarCom Ödülleri'nde "Sevgi Postanesi" projesiyle 3 Platin ve 1 Altın ödüle layık görüldü.

Alışverişin ve eğlencenin keyfini doyasıya yaşatan Esas 67 Burda AVM, başarı ve ödülleri ile ziyaretçilerini ağırlamanın heyecanını yaşıyor. Esas 67 Burda - Sevgi Postanesi;

"Yazılı Basın Kategorisi - Pazarlama Materyalleri: Platin Ödül. Yazılı Basın Kategorisi - Tasarım: Platin Ödül. İletişim ve PR Kategorisi: Platin Ödül. Pazarlama Kampanyası Özel Etkinlik Kategorisi: Altın Ödül." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA