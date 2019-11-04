Esas 14 Burda'dan "Hediye Dükkanı" kampanyası
Esas 14 Burda AVM, 4'üncü yılına özel "Hediye Dükkanı" kampanyasıyla, alışveriş yapan ziyaretçilerine hediye kazanma fırsatı sunuyor.
Esas 14 Burda AVM, 4'üncü yılına özel "Hediye Dükkanı" kampanyasıyla, alışveriş yapan ziyaretçilerine hediye kazanma fırsatı sunuyor.
Bolu'da, D-100 Karayolu üzeri Paşaköy mevkiinde kurulan eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, 4'üncü yılını 4 kat puan ile kutluyor. Harcadıkça kazandıran, her TL'nin puana dönüştüğü kampanyası "Hediye Dükkanı" ile Esas 14 Burda AVM, ziyaretçilerine birbirinden güzel hediyeler kazanma fırsatı sunuyor. Bu kapsamda 4 - 8 Kasım tarihleri arasında yapılacak tüm alışverişlerde Esas 14 Burda AVM, 4 kat puan kazandırıyor. - BOLU