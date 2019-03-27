Esas 14 Burda Avm'den Çocuklara Keyifli Hafta Sonu Etkinliği

Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, haft sonunda minik ziyaretçilerini 'Harika Kanatlar' ile buluşturuyor.

Esas 14 Burda Avm'den Çocuklara Keyifli Hafta Sonu Etkinliği

Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, haft sonunda minik ziyaretçilerini 'Harika Kanatlar' ile buluşturuyor.

Bolu'da D-100 Karayolu üzerinde Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Esas 14 Burda AVM, çocuklara keyifli bir hafta sonu fırsatı sunacak. Esas 14 Burda AVM, 30-31 Mart tarihleri arasında, sevilen çizgi film "Harika Kanatlar"ın maceraperest karakterleriyle çocuklara, şarkılar ve oyunlarla dolu bir eğlence yaşatacak. Esas 14 Burda AVM ziyaretçilerinin ücretsiz katılım sağlayabileceği etkinlik, 30-31 Mart tarihlerinde, 14.00, 15.00, 17.00 ve 18.00 seanslarında minik ziyaretçileri ile bulaşacak. - BOLU

Kaynak: İHA
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