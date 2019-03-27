Esas 14 Burda Avm'den Çocuklara Keyifli Hafta Sonu Etkinliği

Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, haft sonunda minik ziyaretçilerini 'Harika Kanatlar' ile buluşturuyor.

Bolu'da D-100 Karayolu üzerinde Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Esas 14 Burda AVM, çocuklara keyifli bir hafta sonu fırsatı sunacak. Esas 14 Burda AVM, 30-31 Mart tarihleri arasında, sevilen çizgi film "Harika Kanatlar"ın maceraperest karakterleriyle çocuklara, şarkılar ve oyunlarla dolu bir eğlence yaşatacak. Esas 14 Burda AVM ziyaretçilerinin ücretsiz katılım sağlayabileceği etkinlik, 30-31 Mart tarihlerinde, 14.00, 15.00, 17.00 ve 18.00 seanslarında minik ziyaretçileri ile bulaşacak. - BOLU

Kaynak: İHA